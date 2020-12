Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu utilaje industriale, 13 cetateni din Irak, Siria și Palestina, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 12.12.2020, in jurul orei 14.00, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 41 de cetateni straini ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese pentru utilaje mecanice. Acestia proveneau din Siria, Irak si Palestina si au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge in state din…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si opt de cetateni din Siria si Irak ascunsi intr-un microbuz cu piese metalice, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu sprijinul unui sofer turc. Alti cinci cetateni din Afganistan au…

- In aceasta noapte, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunse in patru mijloace de transport - conduse de trei cetațeni turci și un roman - 70 de persoane din Turcia, India și Siria, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu piese auto, 25 de cetateni din Siria si Palestina, care cu sprijinul unui sofer turc incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au informat sambata IGPF si Politia…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac au depistat, ascunsi intru un automarfar incarcat cu piese auto, 25 de cetateni din Siria si Palestina, care cu sprijinul unui sofer turc incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 19.09.2020, in jurul orei 01.30, politistii din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat douazeci și cinci de cetateni din Siria și Palestina, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu piese auto, care cu sprijinul unui șofer turc incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 19.09.2020, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu piese auto, douazeci și cinci de cetateni din Siria și Palestina, care cu sprijinul unui șofer turc incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de…