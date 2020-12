Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- Aproximativ 20.000 de persoane protesteaza, duminica, la Chișinau. Se cere demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului. Zeci de mii de persoane s-au adunat in centrul capitalei Republicii Moldova pentru a protesta, conform AFP. Se scandeaza „Demisia”, „Alegeri anticipate” și „Jos hoții, jos Corupția”.…

- Președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost lasata fara o prerogativa de care a beneficiat șeful statului in funcție. Serviciul de Informații și Securitate a trecut de la Președinte in subordinea Parlamentului, printr-un proiect de lege votat in doua lecturi de catre 51 de deputați.…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat un protest pentru ziua de joi, 3 decembrie, ora 10.00, in fata Parlamentului, dupa ce socialistii lui Igor Dodon au inregistrat un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului.…

- În anul 2016, Curtea Constituționala condusa de Alexandru Tanase a restabilit dreptul moldovenilor de a-și alege direct președintele. Curtea a fost sesizata de un grup de deputați liberal-democrați. Aceștia au contestat procedura de modificare a Constituției în anul 2000, când…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…

- CHIȘINAU, 23 sept – Sputnik. Premierul Ion Chicu a afirmat in ședința de astazi a Guvernului ca unele decizii ale Curții Constituționale „au costat” Bugetul de stat șase miliarde de lei in acest an. © Sputnik / Rodion Proca Fadei Nagacevschi: Curtea Constituționala a blocat țara „Nu voi comenta…