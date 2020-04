Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca in cursul zilei de vineri au fost intocmite 12 noi dosare penale privind zadarnicirea combaterii bolilor, iar politistii au aplicat 7.127 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 14.647.600 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile…

- Amenzi de 13 milioane de lei in ultimele 24 de ore au dat polițiștii cetațenilor care nu au respectat cerințele ordonanțelor militare de a nu ieși din casa decat pentru activitați urgente și bine definite. Polițiștii au completat peste 8.200 de procese verbale de sancționare și au verificat peste 89.000…

- Politistii vranceni au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, amenzi de peste 1,1 milioane lei pentru persoanele care nu au respectat prevederile Ordonantei Militare nr. 2 referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei in intervalul orar 22,00 - 6,00, potrivit Inspectoratului de Politie…

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- In prima seara de la intrarea in vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, in intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale…

- Politistii au aplicat peste 11.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de circa 4,3 milioane de lei, in cadrul a 239 de actiuni organizate, duminica, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane. "Politistii au intervenit la peste…

- Politistii au intervenit ieri la peste 2.000 de evenimente si au aplicat aproape 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 3.000.000 de lei. De asemenea, au constatat peste 800 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, au retinut 781 de permise de conducere.