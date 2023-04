Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a susținut, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, o conferința de presa pe tema crizei generate de importurile de cereale din Ucraina.

- Venit la munca in Romania, un nepalez incearca sa convinga autoritatile iesene ca are dreptul sa lucreze in continuare. O incurcatura cu actele, facuta de firma care i-a intermediat contractul, l-a adus in situatia de a fi amenintat cu expulzarea. Conform legii, angajatii Serviciului pentru Imigrari…

- Angajatorii nu reușesc sa acopere cele peste 45.000 de locuri de munca vacante din Romania, deși auzim pe toate canalele ca nu se gasește forța de munca in țara. Candidații calificați care sa umple aceste goluri din piața muncii se pare ca nu se gasesc nicaieri, potrivit unui amplu documentar prezentat…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti (UMFCD) a transmis, duminica, faptul ca sustine transferarea unora din spitalele aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in administrarea Universitatilor de Medicina si Farmacie traditionale si transformarea…

- Trei traficanți de droguri arestați in 2021 dupa o lunga ancheta pornita de la sechestrarea unei tone de rașina de canabis, in 2018, la Fabregues, nu vor fi niciodata urmariți penal. Printrei ei și un șofer roman de TIR, cel in camionul caruia au fost gasite drogurile, scrie France Blue . Procedurile…

- De curand s-a lansat in Romania primul centru de igienizare dentara, Dental Hygine Center. Clinicile Dental Hygine Center se afla in Calea Floreasca 112 și Str. Av. Petre Crețu 74 și sunt specializate in curațare dentara profesionala, albire și prevenție. In cele doua ‘saloane dentare gasim aparatura…

- Doar 2 din 10 parinți știu ca dinții temporari (de lapte) se schimba abia in jurul varstei de 10-12 ani. 45% dintre respondenți declara ca prima durere de dinți a copiilor, asociata cu o carie ce necesita intervenție imediata, a aparut intre 0 si 3 ani. Durerea și disconfortul provocate de cariile netratrate…