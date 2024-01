IGI: Politistii de imigrari au desfasurat zeci de misiuni de indepartare sub escorta in luna decembrie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de imigrari din cadrul Centrului de Cazare a Strainilor luati in Custodie Publica Otopeni au desfasurat in perioada 30 decembrie 2023 2 ianuarie 2023, 3 misiuni de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru 12 straini, impotriva carora au fost emise decizii de returnare de pe…

- Politistii de imigrari au inregistrat in perioada 16 ndash; 18 decembrie a.c., la nivel national, 417 cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 401 cereri au fost aprobate, iar 77 au fost respinse, potrivit Inspectoratului General pentru Imigari IGI . Cetatenilor straini le au fost emise…

- In perioada 29 noiembrie ndash; 3 decembrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 575 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 377 de astfel de documente au fost aprobate, iar 36 au fost respinse.Cetatenilor straini le au fost emise 350 de permise de sedere temporara si pe termen…

- In perioada 20 ndash; 26 noiembrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 2.222 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 1.855 de astfel de documente au fost aprobate, iar 407 au fost respinse, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari IGI . Cetatenilor straini le au fost…

- 60 de misiuni de indepartare sub escorta a strainilor de pe teritoriul Romaniei au desfasurat, la nivel national, politistii de imigrari in luna octombrie a acestui an. In doua cazuri, strainii au fost escortati pana in tara de origine. Astfel, in perioada 1 ndash; 31 octombrie a.c., politistii de imigrari…

- In perioada 8 ndash; 14 noiembrie a.c., politistii de imigrari au emis cetatenilor straini 2.240 de permise de sedere temporara si pe termen lung si au inregistrat 2.056 de cereri de prelungire a dreptului de sedere, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 194 din 2002, republicata,…

- Potrivit IGI, aproximativ 85 de misiuni de indepartare sub escorta a strainilor de pe teritoriul Romaniei au fost desfasurate de politistii de imigrari, la nivel national, in luna septembrie a acestui an In toate cazurile, strainii au fost indepartati pana la punctele de trecere a frontierei Conform…