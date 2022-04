Iga Swiatek nu va fi prezenta la turneul de la Madrid. Numarul 1 mondial s-a accidentat la umarul drept cu o zi inainte de deschiderea turneului WTA 1000. Gravitatea accidentarii nu este deocamdata cunoscuta. Iga Swiatek era favorita turneului. Poloneza spera sa revina inaintea turneului de la Roma (9 – 15 mai) si mai ales inainte de Roland-Garros (22 mai – 5 iunie), pe care l-a castigat in 2020. The post Iga Swiatek s-a retras din turneul de la Madrid appeared first on Puterea.ro .