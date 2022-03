Stiri pe aceeasi tema

- * Daniil Medvedev, locul 2 ATP si cap de serie numarul 1, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 de la Miami. Medvedev l-a invins cu scorul de 7-5, 6-1, pe americanul Jenson Brooksby (39 ATP)dupa un meci de o ora si 19 minute. In faza urmatoare, Medvedev va evolua cu polonezul…

- Poloneza Iga Swiatek, care de la 4 aprilie va fi noul numar 1 mondial, a obtinut a 14-a victorie consecutiva in acest an si a ajuns in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 mondial, l-a invins pe compatriotul sau mai tanar Carlos Alcaraz, locul 19 mondial, in semifinale la Mastersul 1000 de la Indian Wells. Nadal a obtinut a 20-a victorie consecutiva in acest an si va juca pentru a cincea oara in finala la Indian Wells. Nadal, 35 de ani,…

- Indian Wells 2021 și-a pierdut sambata mai multe mari favorite la caștigarea trofeului, Aryna Sabalenka (2), Ons Jabeur (9), Jelena Ostapenko (10), Jessica Pegula (14), Naomi Osaka și Amanda Anisimova parasind competiția in turul al doilea.

- Tenismanul britanic Andy Murray a obtinut a 700-a victorie a carierei si s-a calificat, vineri, in turul doi la Mastersul de la Indian Wells, unde beneficiaza de un wild card, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Problemele clubului Chelsea nu influențeaza asupra evoluției echipei. Gruparea londoneza a obținut a patra victorie consecutiva in Premier League, chiar in ziua in care a aflat despre sancțiunile impuse de autoritați din cauza patronului Roman Abramovici și a retragerii unuia

- Rafael Nadal (5 ATP) s-a calificat, miercuri, in optimile turneului "WTA 500" de la Acapulco dupa victoria in doua seturi cu Denis Kudla (100 ATP). Și Daniil Medvedev (2 ATP) s-a calificat in aceeași faza, invingandu-l pe Benoit Paire (49 ATP).​

- A treia zi de la Australian Open a venit cu alte surprize pe tabloul feminin de simplu, dar și cu favorite care și-au respectat statutul. Campioana olimpica de la Tokyo a parasit primul Grand Slam al anului, Amanda Anisimova (antrenata de Darren Cahill) fiind performera de marți. Locul 60 în…