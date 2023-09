Stiri pe aceeasi tema

- Veste senzaționala pentru Dinamo. Noul plan de reorganizare a fost aprobat de judecatorul sindic, iar in urma acestei decizii clubul scapa de o datorie de cateva milioane de euro. Șefii lui Dinamo anunța ca echipa din Ștefan cel Mare va intra intr-o noua era, dar și data la care ar putea sa scape de…

- Dinamo parcurge a doua insolvența din istoria clubului, incepand cu iunie 2021. Prima insolvența a fost depașita intr-un an și trei luni, iar reprezentanții lui Ionuț Negoița au platit doar 800.000 de euro din datoriile ce insumau 17.5 milioane de euro. Dinamo este la a doua insolvența din istoria gruparii.…

- Brazilianul Lucas Alves de Araujo (31 de ani), noul fundaș central al lui Dinamo, are șanse mari sa fie utilizat in meciul amical cu CS Tunari de sambata, 9 septembrie. Dinamo a profitat de pauza ocazionata de meciurile internaționale și a programat un test de verificare in acest weekend, in baza de…

- Adnan Golubovic, 28 de ani, a povestit cum s-a adaptat la viața din București, dupa ce a locuit o buna perioada la Saftica. A descoperit și traficul din Romania. Dinamo - Petrolul este meciul zilei in Liga 1, diseara, la "Arcul de Triumf", de la ora 21:45, in cadrul etapei a 7-a a campionatului. Este…

- Adnan Golubovic, 28 de ani, portarul lui Dinamo, e creditat de antrenorul de portari al „cainilor”, Alessandro Caparco, cu șanse mari de a ajunge primul in topul goalkeeperilor. Italianul are incredere ca antrenamentele specifice facute cu Golubovic și experiența acestuia il vor propulsa in elita Superligii.…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a fost intr-o vizita la RomaniaFilm – RADEF, o companie de stat ce face eforturi susținute pentru a se redresa și pentru a reveni la activitatea și rolul pentru care s-a inființat. „Astazi am vizitat RomaniaFilm – RADEF, o companie de stat emblematica pentru Ministerul…

- Dupa mai multe zile de negocieri, se pare ca generalii din Ghencea si conducatorii de la FCSB au ajuns la un acord: echipa lui Gigi Becali sa joace in „Templu” derby-ul cu Dinamo. Valeriu Argaseala s-a aflat la sediul Stelei pentru a negocia condițiile de inchiriere a stadionului Ghencea pentru meciul…

- Dinamo nu are liniște nici dupa ce a promovat in SuperLiga Romaniei. Instanța a amanat decizia in privința planului de reorganizare a clubului, aflat in insolvența, iar acționarii au de achitat o suma uriașa pana pe data de 23 august. Situația este tot mai complicata. Instanța a amanat verdictul in…