Ieşenii vor putea dona direct către proiectele care schimbă Iaşul în bine, după viziunea fiecăruia Fundatia Comunitara Iasi a lansat „Drag de Iasi", o platforma online de strangere de fonduri prin care se incurajeaza initiativa locala si filantropia. Astfel, de pe 15 decembrie, ONG-urile din Iasi si grupurile de initiativa pot depune proiecte prin care, spune cei de la Fundatia Comunitara, sa schimba felul in care ne raportam la orasul in care locuim. Ele vor fi publicate pe http://dragdeiasi.ro, iar iesenii care sunt interesati sa sprijine proiectele respective pot sa doneze direct pe platforma, fara costuri aditionale, putand sa devina chiar si ambasadori pentru proiectele care rezoneaza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

