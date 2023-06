Ieșenii primesc apă la robinet cu porția: 2 ore dimineața și încă 2 ore seara / Cum motivează autoritățile incredibila decizie Vara incepe in judetul Iasi cu un program de furnizare a apei de numai cateva ore pe zi. Masura este deja aplicata in mai multe localitati cu potential agricol, din cauza folosirii apei din retea la stropitul culturilor. In doua localitati din judetul Iasi, Belcesti si Gropnita, apa potabila este furnizata doar patru ore pe […] The post Ieșenii primesc apa la robinet cu porția: 2 ore dimineața și inca 2 ore seara / Cum motiveaza autoritațile incredibila decizie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Apa potabila este furnizata deja dupa program in zece localitati din judetul Iasi, din cauza consumului ridicat de apa. In doua localitati din judetul Iasi, Belcesti si Gropnita, apa potabila este furnizata doar patru ore pe zi, respectiv doua ore dimineata si alte doua ore seara. In alte opt localitati,…

