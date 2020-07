Ieşeni în stare gravă din cauza deshidratării. Persoane în vârstă care au căzut propriile case Medicii de la Spitalul „Dr. C.I. Parhon" spun ca in ultimele patru zile au ajuns cinci cazuri grave care necesita acum tratament in Clinica de Nefrologie, fiind in stare critica, si atrag atentia asupra a cat de important este ca apartinatorii sa tina legatura cu varstnicii in mod constant, pentru a se asigura ca starea lor de sanatate este una buna. „Avand in vedere temperaturile crescute din ultima perioada, este nevoie sa av (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

