Ierbarul cu povești: Coacăze Majoritatea speciilor de coacaze sunt arbuști de foioase, dar formele veșnic verzi se gasesc in zonele tropicale și se disting printr-o culoare neobișnuita a frunzișului: de la roșu carmin pana la portocaliu și purpuriu, care se schimba in timpul sezonului. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol: viataverdeviu.ro

