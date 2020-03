Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis, miercuri, un mesaj de revolta fata de modul in care a fost filmata Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, marti seara, cand a fost adusa la Spitalul MAI, din arest. Primul care a reactionat a fost presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. "Este revoltator cum pentru unii se…

- „Zapada de zmeura", așa cum o numesc specialiștii, a putut fi observata la baza de cercetare Vernadsky din Antarctica, unde omatul a devenit roșu, relateaza The Independent. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Ministerului ucrainean al Educației. Oamenii de știința spun despre fenomen…

- Euro a atins, marti, un nou nivel record fata de moneda nationala, fiind cotat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8079 de lei. PNL da insa asigurari ca aceasta depreciere a leului nu este cauzata de situatia politica. Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti, ca toate monedele din…

- Moneda nationala s-a apreciat in ultimele zile pentru ca un vanzator important a vandut mai multa valuta si asta a dus la intarirea leului, a explicat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta de presa. "Cred ca, in primul rand, trebuie inteles ca piata valutara…

- Guvernul a adoptat, marti seara, 25 de OUG si 31 de proiecte de Hotarare de Guvern, printre care si o ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ionel Danca a declarat ca nu stie cate dintre cele 25 de OUG adoptate aveau avizul Consiliului Economic si Social si ca Guvernul…

- Adrian Vasilescu, consilier BNR: Romania nu se afla in pragul recesiunii! Dupa ce ministrul de Finante, Florin Citu, a avut mai mult interventii in care a amintea de o crioza economica, Adrian Vasilescu, consilier BNR, a vorbit despre posibilitatea unei recesiuni in Romania. „€Cand vorbim despre recesiune…

- Vicepreședinte PNL Gorj a fost numit secretar de stat in Ministerul de Finanțe. Luni, a fost publicata in Monitorul Oficial decizia semnata de premierul Ludovic Orban. Gheorghe Pecingina afirma ca se va ocupa in cadrul Ministerului de Finante de aspecte care țin de partea de legislație.…

- Asociatia Oraselor din Romania AOR considera ca discutiile purtate de reprezentantii comunelor, oraselor si municipiilor cu cei ai Ministerului de Finante au facut ca proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020, pentru care Guvernul si a asumat raspunderea, sa realizeze un nou mecanism de alocare…