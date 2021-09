Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii argeșeni au pierdut un prieten drag. Alexandru Halibei, sau Sașa, așa cum il știau cu toții, a decedat. Acesta printre cei mai vechi salvatori montani din țara. ”Echipa Salvamont Argeș este mai saraca de astazi! Dupa ani buni in care a dovedit prețuirea sa pentru natura și a scos mereu…

- Michael Constantine, actorul american cunoscut indeosebi pentru rolul sau din filmul ''My Big Fat Greek Wedding'', a incetat din viata la varsta de 94 de ani, informeaza Reuters joi. Constantine, care a fost distins cu un premiu Emmy pentru rolul de director de scoala pe care l-a interpretat…

- Moartea lui Ion Caramitru a lasat in urma multa durere in randul romanilor, dar mai ales familiei și celor trei copii: Andrei, Matei și Ștefan Caramitru. Deși parinții au fost actori, fiii au decis sa aiba cu totul alte meserii. Cine e și cu ce se ocupa baiatul cel mare, Andrei Caramitru.

- Așa cum anunțam zilele trecute, marele protest ce parea fi pus la cale de USR-PLUS, impotriva lui Florin Cițu, a fost un adevarat fiasco.Protestatarii care au dat drumul in spațiul public la dezvaluirile legate de perioada petrecuta de Florin Cițu in pușcarie... Citește continuarea AICI... …

- Cunoscutul artist Nicolae Botgros a trecut prin clipe cumplite, dupa ce soția acestuia, pe nume Lidia Bejenaru-Botgros, a decedat, de curand. Aceasta avea o serie de probleme medicale cu care se confrunta de ceva timp. Nicolae Botgros, schimbat total dupa moartea soției sale Dupa moartea ei, foarte…

- Fiica lui Radu Beligan trece prin momente cumplite! Dupa moartea lui Radu Beligan, aceasta a realizat cu stupoare ca propriul ei tatal a fost furat. Ce a gasit la vanzare intrece orice limita, așa ca ea a luat masuri imediat. Ce nedreptate i s-a facut familiei lui Radu Beligan. Ce a gasit fiica actorului…

- In urma cu aproximativ un an de zile, Emi Pian deceda in urma unui conflict de strada. Liderul celor din Clanul Duduianu era injunghiat in plina strada, decesul survenind la cateva ore pe un pat de spital. Au existat multe controverse dupa eveniment. Acum Clanul Duduianu anunța un parastas de zile mari…