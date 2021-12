Identităţi în oglindă (II) Nimic mai firesc cu ocazia Zilei Nationale decat o discutie despre ce inseamna „sa fii roman". Evreu roman. Nu stiu daca trecand in revista uimitoarele aventuri ale lui Jean-Jacques Askenasy, in cele noua decenii de existenta, are vreun rost invocarea cliseului obosit potrivit caruia „viata bate filmul" (cu atat mai mult cu cat televiziunea israeliana i-a si facut unul plecand de la cartea sa de memorii). In primul rand, pentru ca acest volum1 are ca miza continua cautare a identitatii, iar „istoriile" si „geografiile" sunt doar instrumentele prin intermediul carora eroul, provocat de partenerul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

