Idei inspiraționale pentru amenajarea bucătăriei într-un stil rustic Daca indragești mai mult ca orice ieșirile in natura, dar și confortul oferit de materialele cat mai naturale in interiorul locuinței tale, cu siguranța iți dorești sa regasești și la tine acasa cate ceva din senzația de caldura și de familiaritate pe car Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea curții reprezinta o provocare in sine, la fel de importanta ca decorarea casei. Trebuie sa ai in vedere dimensiunea terenului de care dispui, forma acestuia și, bineințeles, partea creativa – stilul pe care dorești sa il imbrațișezi. Urmarind cele trei aspecte organizatorice, este timpul…

- Teatrul de Stat Constanța a avut, pana la sfarșitul anului, o serie lunga de proiecte reușite și performanțe, printre care se numara lansarea de spectacole in premiera, participarea la evenimente culturale in toata țara, organizarea de evenimente proprii, obținerea de distincții și amenajarea unei noi…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița, desfașurata in luna mai 2022, consilierii județeni au aprobat incheierea unui parteneriat cu Primaria Municipiului Fetești in vederea amenajarii unui doc plutitor pe malul Brațului Borcea. Estimat la aproximativ 400 mii de lei, proiectul este…

- Economie Primaria Bogdana, contract semnat pentru amenajarea teritoriului, cu valoare totala de peste 500 mii lei noiembrie 17, 2022 11:24 Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat, miercuri, 16 noiembrie, 100 noi contracte finanțate prin Componenta 10 –…

- RESITA – In ciuda zvonurilor de pe retelele de socializare cum ca pentru proiectul cu reintroducerea transportului cu tramvaiul vor plati la greu si resitenii, primarul Nelu Popa da asigurari ca lucrurile nu stau deloc asa! Potrivit edilului, finanțarea acestui proiect se face din surse externe, fonduri…

- Pretul convenit de cele doua parti, municipalitatea si firma castigatoare, este de 125.000 lei Primaria municipiului Constanta a publicat contractul semnat la inceputul anului cu firma Re Act Now Architecture SRL, cu privire la proiectul amenajarii taluzului din zona Plajei Modern. Mai precis, vorbim…

- A fost emis Ordinul privind inceperea executiei lucrarilor in cadrul proiectului ldquo;Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", incepand cu data de 27 octombrie 2022, in conditiile in care au fost indeplinite obligatiile Antreprenorului referitoare la…

- Amenajarea apartamentului personal trebuie realizata astfel incat sa va reflecte cat mai bine personalitatea, dar si sa ofere un aspect primitor si confortabil. De cele mai multe ori, sufrageria este cea mai utilizata camera dintr-o locuinta, aici fiind locul preferat de socializare impreuna cu prietenii…