Stiri pe aceeasi tema

- Icoanele nu trebuie sa lipseasca din casele oamenilor, acestea avand efecte miraculoase asupra intregii case. Aduc bunastare, liniște și prosperitate. Iata in ce locuri trebuie sa le așezi intr-o locuința și ce efecte au, in funcție de tipul lor.

- O batrana de 90 de ani a fost reclamata de o enoriașa la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca merge la biserica și iși blesteama fiul ”sa ii arda casa și sa aiba parte el și familia de cele mai grele necazuri”. Enoriașa i-a cerut Inaltpreasfințitului Calinic un sfat in legatura cu aceasta situație. …

- Printre primele victime ale teroriștilor Hamas se numara și o tanara romanca. La doar 20 de ani, Yael Leibușor a sfarșit pe campul de lupta, in haina militara, la granița cu Fașia Gaza. Ea a fost cea care a dat semnalul cand Israelul a fost atacat, dar nu a mai avut timp sa se adaposteasca. Familia…

- Sfantul Ciprian, filozof și mare vrajitor in Antiohia Siriei, este praznuit in fiecare an pe data de 2 octombrie. Credincioșii rostesc urmatoarea rugaciune puternica catre Sfantul Ciprian pentru a fi feriți de farmece și blesteme. Tradiții și obiceiuri. Ce este bine sa faci pentru a te feri de vraji…

- Luna octombrie incepe cu una dintre cele mai importante sarbatori din an, Sfantul Ciprian, care este praznuit pe data de 2 octombrie. Cu ocazia acestei sarbatori, creștinii respecta o serie de tradiții și obiceiuri. Aflați in randurile urmatoare ce se face de Sfantul Ciprian 2023 pentru noroc și sanatate.…

- “Vlad Pascu este arestat, Miruna Pascu este arestata, de asemenea. Mai au un copil minor care a ramas singur acasa. Este o situatie dramatica pentru toata familia. Vom reveni in cursul zilelor urmatoare cu un comunicat in care doamna Miruna Pascu isi va exprima pozitia vizavi de toate solicitarile”,…

- Rugaciune catre Sfinții Ioachim și Ana - Sfinții Parinți ai Maicii Domnului - Sarbatoare 9 septembrieCrestinii ortodocsi pot rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni catre parintii Maicii Domnului, astazi, pe 9 septembrie.In fiecare an, pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii…

- Droguri și destrabalare cat cuprinde! Un cont cu numele Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, a fost creat pe rețeaua Facebook, pentru a arata, o data in plus, ce stil de viața avea. Pagina prezinta filmari cu tanarul, iubita lui (care este fiica unui consilier superior la Primaria…