- Pianistul Horia Mihail incepe in aceasta saptamana un turneu national extraordinar, in 17 orase din tara, care va dura o luna, alaturi de pianul sau calator, intr-un proiect dedicat Centenarului Marii Uniri. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis marti AGERPRES, turneul cuprinde…

- Eliminata din play-off de campioana Sepsi Sf. Gheorghe, CSU Alba Iulia a intalnit pe ACSBT Alexandria (scoasa din competiție de Universitatea Cluj), in incercarea de a cosmetiza un sezon dezolant și a obține o clasare cat mai buna. Insa a suferit un eșec categoric, gazdele impunandu-se cu un categoric…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, si formatiile Olimpia Brasov si Universitatea Cluj s-au calificat, marti, in semifinalele Ligii Nationale. SCM Timisoara si CSM Satu Mare vor juca meci decisiv pentru semifinale. Marti s-au disputat partidele cu numarul 2 din primul tur al…

- In Sala Universitații “1 Decembrie 1918” s-a disputat partida dintre CSU Alba Iulia și Sepsi Sf. Gheorghe, al doilea joc direct din play off, ultima reprezentație interna pentru trupa condusa de spaniolul Manuel Rodriguez, și el la ultimul meci pe banca tehnica a „alb-albastrelor”. Campioana en-titre…

- In primul meci din cadrul play-off-ului Ligi Naționale de baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe a invins la un scor categoric, ce nu necesita comentarii pe CSU Alba Iulia, scor 96-44 (22-20, 29-2, 25-7, 20-15). In cursa spre al treilea titlu consecutiv, gruparea lui Zoran Mikes a facut un prim pas, intr-un…

- CSU Alba Iulia continua seria „neagra” de la inceputul acestui an, fiind eliminata in sferturile Cupei Romaniei de CSM Satu Mare, care s-a impus cu scorul 69-59 (20-20, 21-13, 18-14, 10-12). Echipa din Cetatea Marii Uniri era cotata cu șanse reduse ținand cont de criza pe care o traverseaza și problemele…

- Dupa o pauza competiționala de aproape o luna (ultimul joc in 27 ianuarie, 86-88, cu ICIM Arad), CSU Alba Iulia, penultima clasata in ierarhia Ligii Naționale de baschet feminin, dupa startul complet ratat din 2018 (a pierdut toate cele cinci jocuri de pe prima scena), are vineri, 23 februarie, un meci…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Concordia Chiajna se intalnesc in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Celor de la Sepsi le priește stadionul "Ilie Oana". In primul meci disputat pe aceasta…