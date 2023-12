Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție au stabilit ca primul termen de judecata pentru contestația depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu (fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei) și Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) in Dosarul Revoluției sa aiba loc pe 10 ianuarie 2024. Conform portalului instanțelor de judecata, Ion Iliescu (93 ani), Gelu Voican Voiculescu (82 ani) și Iosif Rus (87 an), inculpați in Dosarul Revolutiei, au contestat decizia Curții de Apel București prin care s-a constatat legalitatea sesizarii instanței cu rechizitoriu, legalitatea administrarii…