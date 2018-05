Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie (ÎCCJ) vor pronunta pe 29 mai sentinta în dosarul ANRP în care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul sau, Alin Cocos.

