Stiri pe aceeasi tema

- Ikar. Legenda lui Mieczyslaw Kosz (Mietek Kosz) spune povestea pianistului Mieczyslaw Kosz, un nume celebru al muzicii anilor ’60-’70, care si-a pierdut vederea la o varsta frageda. Filmul incepe cu prezentarea acestuia la maturitate, cand, aflat la un festival de jazz, este nevoit sa se lupte cu propria…

- Este prima oara cand un documentar este propunerea Romaniei in competitia pentru premiile Academiei Americane de Film. Propunerea a fost facuta de catre o comisie a Centrului National al Cinematografiei (CNC). "Este o mare onoare pentru noi sa fim investiti cu atata incredere de catre…

- Corespondenta dintre artisti atrage si atentia realizatorilor de filme. Filmul regizoarei portugheze Rita Azevedo Gomes, Correspondencias, are la baza corespondenta dintre poeta portugheza Sophia de Mello Breyner Andresen si poetul conational Jorge de Sena ”Ingerii recunosc dragostea unui om in sunetul…

- Filmul documentar „Sergei”, despre celebrul si controversatul balerin ucrainean Sergei Polunin, va avea premiera mondiala pe 23 august 2020 si va putea fi vizionat pe canalul de YouTube al artistului, anunța news.ro.Productia prezinta calatoria spirituala a lui Sergei Polunin in India. Filmul…

- Filmul prezinta primii ani ai lui Karl Marx, Friedrich Engels si Jenny Marx, intre Paris, Bruxelles si Londra. La mijlocul anilor 1800, dupa deceniile marsului stiintific si economic al Revolutiei Industriale, a aparut o epoca atat a prosperitatii, cat si a unor noi probleme. Filmul prezinta povestea…

- Printul Charles de Wales ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere „bogatiile de necrezut” ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este „admirabila” si „uimitoare”…

- Takács György a fost gasit înjunghiat în piept pe drumul dintre Filea de Jos și Lita, județul Cluj, fiind descoperit în aceasta dimineața Takács a fost dat disparut de mama lui pe 25 iulie, iar trei…

- Olivia de Havilland a incetat din viata, in somn, din cauze naturale, la locuinta sa din Paris, duminica, 26 iulie, la varsta de 104 ani. Intrata deja in legenda datorita filmografiei de exceptie, activand pe o perioada de mai mult de jumatate de secol, actrita de origine britanica stabilita in Statele…