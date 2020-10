IBM se divizează în două companii publice, pentru a se concentra pe serviciile de cloud computing IBM isi va lista la bursa divizia furnizoare de servicii de infrastructura IT, care ofera suport tehnic pentru 4.600 de clienti din 115 tari si care are comenzi de 60 de miliarde de dolari, ca o companie separata, cu un nou nume. Operatiunea va avea loc pana la sfarsitul anului 2021. Noua companie va avea 90.000 de angajati, iar structura sa de conducere va fi decisa in cateva luni, a declarat directorul financiar al IBM, James Kavanaugh. IBM, care in prezent are peste 352.000 de angajati, a anuntat ca se asteapta sa inregistreze cheltuieli de aproape 5 miliarde de dolari legate de separare si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

