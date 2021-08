Ibiza caută detectivi cu ajutorul cărora să oprească petrecerile ilegale în contextul înmulţirii cazurilor de COVID-19 Autoritatile din Ibiza cauta detectivi particulari care se pot infiltra printre turisti pentru a stopa petrecerile ilegale de pe insula spaniola cunoscuta pentru viata de noapte efervescenta, informeaza Reuters.



Sunt cautati candidati cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, care se pot infiltra in cercurile de petrecareti. Misiunea lor va fi de a afla unde si cand sunt organizate petrecerile si de a anunta politia.



Autoritatile acestei insule mediteraneene apeleaza la ajutor dupa cresterea numarului de concerte si petreceri, considerate partial vinovate pentru inmultirea

Sursa articol si foto: agerpres.ro

