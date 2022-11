Stiri pe aceeasi tema

- Sistem de canalizare menajera in satul Deal din comuna Calnic. Acordul de mediu, solicitat la APM. Valoarea investiției Satul Deal din comuna Calnic ar putea beneficia in curand de un sistem de canalizare menajera, printr-o investiție de peste 4,7 milioane de lei. In acest sens, administrația locala…

- Motivul din spatele creșterii astronomice in frecvența a tulburarilor neurologice, precum boala Parkinson și Alzheimer, ar putea fi expunerea la toxine din mediul poluat, care sunt omniprezente, dar puțin ințelese, avertizeaza medicii, potrivit The Guardian.Oamenii poti intra in contact cu peste 80.000…

- Ministerul Mediului a anuntat, joi, ca situatia hidrologica a revenit la normal pe intreg sectorul romanesc al Dunarii/, iar debitele fluviului, la intrarea in tara, au avut o crestere importanta in ultimele zece zile. Totodata, gradul de umplere in principalele lacuri de acumulare este in prezent de…

- Dragi ieseni, In calitate de reprezentantul dumnevoastra in Camera Deputatilor, consider ca cea mai mare responsabilitate pe care o am este aceea de a va servi nevoile si interesele pornind de la continua comunicare si consultare cu dumneavoastra. Raman fidel convingerii ca gradul de implicare si de…

- Debitul la intrarea in tara sectiunea Bazias este astazi 2250 mc s, fiind sub media multianuala a lunii septembrie 3800 mc s .Conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, debitul la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi in scadere si va ajunge pana la valoarea…

- Proiectul pentru construirea unui nou drum, paralel cu cel european, pe ruta Uricani – Cicoarei este blocat, iar autoritațile par sa fi acceptat situația, deși este vorba despre doar 5 km de traseu. In campania electorala, candidatul la șefia Consiliul Județean Costel Alexe, acum președinte, spunea…

- Documentatia centurii usoare a municipiului Iasi mai are nevoie de avizul de mediu inainte sa fie predata Regionalei de drumuri nationale. Directorul Ovidiu Laicu ne-a spus ca proiectul realizat de firma clujeana NV Construct, care a castigat licitatia si a semnat cu un an si jumatate in urma pentru…