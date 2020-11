Mai multe organizatii reprezentative din sectorul aviatiei, in frunte cu IATA, solicita suspendarea normelor privind sloturile de aeroport pana in luna octombrie 2021 si sunt dispuse sa faca unele concesii pentru companiile low-cost, care considera ca aceasta suspendare este o masura anti-concurentiala, arata un document consultat de Reuters.

Legislatia europeana obliga transportatorii aerieni sa utilizeze cel putin 80% din sloturile lor de decolare si aterizare pe aeroporturi, in caz contrar riscand sa le piarda in urmatorul an. In primavara acestui an, Comisia Europeana a propus suspendarea…