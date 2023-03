Iată lista locurilor disponibile pentru înscrierea copiilor vasluieni în clasa pregătitoare INSCRIERI… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat lista locurilor disponibile pentru inscrierea copiilor din județul Vaslui in clasa pregatitoare anul școlar 2023-2024. Potrivit planului de școlarizare, in șapte unitați de invațamant se va folosi programul Step by Step, o metoda alternativa de educație dezvoltata in SUA, care promoveaza metode de predare-invațare centrate pe copil și […] Articolul Iata lista locurilor disponibile pentru inscrierea copiilor vasluieni in clasa pregatitoare apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

