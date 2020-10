Stiri pe aceeasi tema

- ORA DE IARNA 2020. Vezi cum se schimba ora si cum ne afecteaza sanatatea ORA DE IARNA 2020. Romanii trec la ora de iarna in ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, in noaptea de 24 spre 25 octombrie ceasul se da inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Testul care iți citește gandurile. Il rezolvi in 2 minute și iți descopera cel mai mare secret Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Daca te gandeai ca nimeni nu poate patrunde in mintea ta, te inseli. O facem noi cu usurinta, fara sa avem aparate complicate. Fa testul de mai jos si vezi cat de…

- Alerta fara precedent! Noi metode de furt. Hotii au folosit metoda „ninja”: „Jos, politia!” Jaf de exceptii in Bucuresti! Doi indivizi au patruns intr-un apartament din București și au spus ca sunt polițiști. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Unul dintre ei a intrat in casa pe ușa, celalalt,…

- A sapat in gradina, a pus o banana in coaja și ou crud. Rezultat incredibil. S-a vazut in trei zile Imaginile prezinta o modalitate inedita a unui fermier de a fertiliza legumele. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! In filmulet se poate observa cum el sapa o groapa in pamant, scrie kanald.ro.…

- Testul care stabileste daca ai un IQ peste medie. Tu vezi femeia din poza? Un nou test face furori pe retelele de socializare. Tu vezi femeia din poza? Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Imaginea a fost realizata de artistul german Jorg Dusterwald, specializat in body painting. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Crima șocanta ! Și-a ucis soțul intr-un mod inimaginabil fiindca și-a adus aminte de un conflict mai vechi Un conflict mai vechi a facut-o pe o femeie din județul Bihor sa-și ucida concubinul, in urma cu cateva zile. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama…

- Stare de alerta! Apar noi restrictii pentru romani. Decizie de ultim moment a autoritatilor Noi restrictii au fost impuse pentru romani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Mai precis, este vorba despre locuitorii…

- Guvernul italian a anunțat, in cursul zilei de marți, ca starea de urgența impusa din cauza pandemiei de coronavirus va fi prelungita pana pe 15 octombrie. In Italia, dupa impunerea starii de urgența la inceputul anului, guvernul poate conduce țara prin decret, fara a mai avea nevoie de acordul parlamentului…