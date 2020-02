Stiri pe aceeasi tema

- MINERVA anunta in 2020, moment de cumpana pentru omenire, o recesiune economica severna, conflicte politice si chiar razboi. Vaa avea loc conjunctia Jupiter-Saturn, un alt ciclu de 20 de ani care incepe. Este important, de ce? Retrogradeaza Marte si Venus in acelasi timp, iar de aici toate tensiunea…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2020. Cea de-a doua luna a lui 2020 este una care opereaza cu energii bulversante, in sensul ca, pe langa Jupiter in cadere in Capricorn, alte doua planete mai ajung sa se poziționeze in semnele debilitaților lor

- Berbec. Acum, dupa toate rasucirile și virajele, calatoria te-a dus in varf. Stapanul tau Marte se afla in Scorpion pana pe 4 ianuarie, apoi se muta in Sagetator și te vei afla intr-o faza puternica de transformare și revenire – personal, financiar, intim – așa ca revendica puterea acolo unde te-ai…

- Acest Craciun poate oferi cadrul perfect pentru tine ca sa te cuibaresti si incalzesti alaturi de persoana iubita si sa faci schimb de iubire si afectiune sub razele beculetelor de sarbatori. Sa ai la indemana eventual si un album foto, in caz ca apar valuri de melancolie. Si desigur cutia cu servetele…

- Fiecare dintre noi și-a luat papucii macar odata, iar noi va vom spune de ce s-a intamplat, bazandu-ne doar pe zodia voastra. Berbec Iți place sa faci pe șefa. De obicei, partenerilor din viața ta le place sa fie ei cei care inițiaza conversații, ieșiri, vacanțe, dar ție nu iți…

- BERBEC Pe 30 noiembrie, responsabilitați profesionale, nevoia de a se "inhama la greu" sau de a accepta misiuni cu grad mai mare de dificultate, acceptate in lipsa altei soluții. Din 2 decembrie, situația se va schimba prin intrarea planetei Jupiter in zodia Capricornului, semn pe care il…

- Berbec Faci parte din categoria femeilor norocoase, deoarece nu vei suferi sau, daca se va intampla, vinovat va fi un singur barbat. Vei avea relații care se vor incheia din diferite motive, dar nu vei suferi. Vei iubi un singur barbat cu adevarat, iar singura data cand tristețea va interveni…