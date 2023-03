Stiri pe aceeasi tema

- Ateneul Național din Iași va invita Joi, 9 Martie 2023, de la ora 19:00, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” la un eveniment extraordinar dedicat „Doamnelor din viața noastra”! Am pregatit momente muzicale deosebite oferite de Corul Marii Uniri, dirijor Madalin Munteanu și Corul de Copii al Municipiului…

- Un troleibuz a luat foc astazi dimineața pe strada Ștefan cel Mare și Sfant din municipiul Balți. Pentru lichidarea arderii la fața locului a intervenit doua echipaje de salvatori și pompieri.

- Protestul antiguvernamental la Chișinau a fostorganizat de Mișcarea Pentru Popor din care face parte și partidul pro-rus Șor. Oamenii cer guvernului sa achite facturile populației pentru lunile de iarna și au blocat centrul capitalei Republicii Moldova, relateaza Ziarul de garda. Potrivit publicației…

- Cateva mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Chisinaului, unde in fata Parlamentului era anuntat un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului prorus Ilan Sor, dat in urmarire internationala si pus pe lista sanctiunilor de Marea Britanie…

- Ucraineanul care si-a ucis colegul pe vas in timp ce naviga pe Dunare a fost gasit in centrul Iasului. Acesta se plimbase pe bulevardul Stefan cel Mare si pe Independentei atunci cand a fost ridicat de catre politistii ieseni. El nu era inarmat. Barbatul ar fi cerut adapost la niste refugiati ucraineni…

- Incident inedit in Parcul Dendrologic Carei. Un baiat de 11 ani a ramas blocat in leagan dar a dat dovada de prezența de spirit sunand la 112. „Vor rade de mine ceilalți copii”, a gandit puștiul de 11 ani, aflat in parc cu prietenii lui. Au hotarat sa se dea in leagane, iar lui i-a revenit doar cel…

- Cei 10 romani surprinși de cutremurul din Turcia - 9 studenti romani si profesorul coordonator - vor fi repatriati luni, a anunțat Biroul de presa al Guvernului. Aceștia vor fi preluati la bordul aeronavei care va transporta echipele de salvatori romani catre Turcia. Decizia a fost luata din dispoziția…

- Cele mai recente estimari publicate de Grupul inter-institutional al Natiunilor Unite pentru estimarea mortalitatii infantile (UN IGME) a constatat, de asemenea, ca 2,1 milioane de copii si tineri cu varsta cuprinsa intre 5 si 24 de ani si-au pierdut viata in aceeasi perioada,