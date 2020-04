Iaşul rămâne pe primul loc în ţară în topul poluării oraşelor. Îl întrece însă un sat Iasul ramane in continuare cel mai poluat oras din tara in ciuda unei imbunatatiri a calitatii aerului in 2019 fata de anul precedent. Compania elvetiana AirVisual a publicat recent raportul anual cu indicatorii de poluare cu privire la PM 2,5, respectiv acele particule care provin din arderi (in special de la masini). Datele de la Iasi sunt preluate de la statiile existente de monitorizare. In 2019, indicele mediu in capitala Moldovei a fo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

