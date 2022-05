Iaşul enigmaticelor iubiri: adoratorii Anei Cojan Neindoielnic ca aceste tainice iubiri s-ar fi dezvoltat cu totul altfel daca s-ar fi consumat la mijlocul secolului nouasprezece sau chiar la sfarsitul lui. In saloanele aristocratice unde se asculta muzica si poezie ar fi avut schimburi de replici intre protagonisti, ba chiar si provocari la duel, astfel ca viata literara de pe Bahlui ar fi fost mult mai animata. De curand, am gasit in cutia mea postala un plic mare, format A4, inauntrul caruia se afla o carticica subtire si usoara ca o frunza vesteda desprinsa de pe ram... Pe plic, am vazut scris numele meu, am deschis si cartea, crezand ca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan lanseaza cartea despre fostul ei soț la o anumita ora. Aceasta a ales sa invite pe toata lumea la evenimentul special la orele 17:00, dar nu din intamplare. Prezentatoare TV urmeaza sa impartașeasca cu toata lumea memoriile sale cu regretatul cantareț fara consimțamantul vaduvei acestuia.…

- „Eram convins ca, daca aș fi povestit, n-aș fi fost crezut. Lumea s-ar fi uitat la mine ca la un puști care fabuleaza. Nu pricepeam de ce tata nu-mi sarea in ajutor, pe el lumea l-ar fi crezut. Era adult.Pentru o clipa am avut un gand aiuritor. Poate ca nici tata nu mai credea ce se intamplase”.…

- Strigatul de dinaintea linistii interioareMai subtila si mai profunda ca niciodata, Cecelia Ahern capteaza, in primul ei volum de proza scurta tradus in limba romana, starile tumultoase traversate de 30 de femei uimitoare.Prima dintre cele 30 de povesti ndash; Femeia care disparea incet ndash; deschide…

- Daca oligarhii ruși nu sunt de acord cu cerințele lui Putin, pot plati pentru asta cu libertatea, in cel mai rau caz chiar și cu viața. Un semn de avertizare a fost arestarea lui Mihail Hodorkovski, spune intr-un interviu acordat site-ului polonez Onet, Catherine Belton, jurnalista de investigație britanica…

- La summit-ul global de pregatire pentru pandemie, de la Londra, participanții au avertizat asupra ”viitoarelor pandemii care ar putea reprezenta o amenințare și mai grava”. Un motiv suficient de puternic pentru care comunitatea internaționala trebuie sa se pregateasca sa raspunda unei posibile ”Boli…

- Coreea de Nord este o tara in care toata lumea trebuie sa venereze un dictator atotputernic, o tara in care disputele cu vecina Coreea de Sud degenereaza mereu in violente, unde sunt detonate cu o ingrijoratoare regularitate bombe nucleare si unde se presupune ca aproape toata lumea se afla in pragul…

- Geneticianul Adam Rutherford, autorul lucrarii „Cum sa combati un rasist”, o lectura pasionanta și esențiala, a acordat publicului romanesc un lung interviu, prin intermediul Libertații. Exista rasism cu atribute pozitive? Da. „Tocmai asta au facut si nazistii inainte de Al Doilea Razboi Mondial, cand…

- „Daca nu se modifica nimic și lumea va produce in continuare gaze cu efect de sera, schimarile climatice vor fi din ce in ce mai severe, iar impactul asupra oamenilor va fi, cel mai probabil, catastrofal”. Cam toata lumea vorbește in ultimii ani despre incalzirea globala, cauze și efecte;…