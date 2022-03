Iaşul, bătut de Neamţ la banii atraşi de la UE. 90% dintre comunele ieșene, neinteresate Infuzia de fonduri europene la nivelul Iasului a trecut pragul de 2 miliarde lei in cazul celui mai popular program de finantare UE. Toate proiectele derulate prin intermediul Programului Operational Regional (POR) 2014 - 2020 trebuie finalizate cel tarziu anul viitor. POR este unul dintre cele sapte programe UE, dar este si cel mai cunoscut: beneficiarii sunt in principal autoritatile locale, alaturi de firme, unversitati, spitale si lacasuri de cult. Judetul Iasi, cel mai mare ca populatie, conduce in topul regional dupa valoarea totala a proiectelor, dar ocupa locul doi daca raportam finantarile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

