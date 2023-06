Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a dat nastere in ziua de miercuri, 14 iunie 2023. Alaturi de partenerul sau de viata, Anghel Damian, au devenit parinti pentru prima data. Aceasta este o zi de bucurie pentru Theo Rose si Anghel Damian. La varsta de 25 de ani, vedeta a adus pe lume un baiat sanatos. Ea si regizorul s-au dus…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alexia Țalavutis a vorbit despre meseria pe care ar fi ales-o daca nu ar fi fost actrița. Vedeta a vorbit despre pasiunea ei și nu mulți știu catre ce domeniu se intreapta. Iata ce declarații a facut actrița in cadrul emisiunii!

- Mirela Vaida s-a fotografiat recent in haine de doliu, dupa ce a suferit o pierdere imensa in familia sa. Un membru apropiat al familiei vedetei a decedat. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV in mediul online.

- Ozana Barabancea este o mama implinita. Cei doi copii, Andrew și Gloria o fac fericita și ei se ințeleg de minune. De ziua copilului, vedeta a postat mai multe fotografii cu aceștia, dar și un mesaj emoționant.

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta și soțul ei au fost astazi nași de botez. Chiar actrița a fost cea care a facut publice, prin intermediul rețelelor de socializare, cateva imagini emoționante de la eveniment. Ce mesaj i-a transmis Laura Cosoi finuței sale.

- Anamaria Prodan a revenit la sentimente mai bune și a facut un gest pe care mulți l-au admirat. Impresara i-a transmis un mesaj fostului soț, Laurențiu Reghecampf, in ziua de Florii, cand acesta aniverseaza ziua numelui. Anamaria Prodan il alinta in trecut pe Laurențiu Reghecampf ”Laur”, o planta cunoscuta…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt impreuna de mulți ani, iar ei sunt unul dintre cele mai frumoase și stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit care este secretul relației lor. Iata cum gestioneaza cei doi certurile!

- In exclusivitate pentru Showbiz Report, Andreea Popescu a marturisit ca face pregatiri pe ultima suta de metri. Vedeta numara zilele pana la naștere și este foarte entuziasmata pentru ce va urma. Iata ce declarații a facut ea in cadrul emisiunii de pe Antena Stars!