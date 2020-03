Tehnicianul formației Poli Iași, Mircea Rednic, a exultat la finalul meciului cu Universitatea Craiova , caștigat cu 3-2, in sferturile Cupei Romaniei. „Sunt fericit, ma bucur pentru baieți, pentru ca știu cat sufereau. Lucram bine la antrenamente, faceam munca multa, sacrificii, dar rezultatele nu veneau. A venit in Cupa! Ințeleg ca e prima oara pentru Iași cand e in semifinale. A fost mai frumoasa victoria ca am reușit sa dam gol in ultimul minut. Dar am avut 2-0, puteam face și 3-0, apoi am luat doua goluri așa cum am luat. Nu ne-am relaxat, ne-am aparat bine. Felicit jucatorii și felicit publicul,…