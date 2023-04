Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, peste 10 milioane de persoane se imbolnavesc de tuberculoza. In ciuda faptului ca este o boala care poate fi prevenita si vindecata, peste 1,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza tuberculozei. Potrivit statisticilor din 2021, 10,6 milioane de oameni au facut aceasta boala,…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 20km.Seismul a avuto o intensitate macroseismica IV.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km…

- Asociatiile de proprietari din Iasi, in incercarea de a-i arata cu degetul pe locatarii cu datorii la intretinere, au probleme serioase cu agentia nationala care se ocupa de protectia datelor personale (GDPR). In decursul ultimelor luni, mai multi ieseni au reclamat la Autoritatea Nationala de Supraveghere…

- Pe toate sectoarele de drum național din administrarea Secției de Drumuri Naționale Suceava circulația a fost asigurata pe parcursul nopții in condiții normale. Toate sectoarele de drum au partea carosabila ”la negru”, cu excepția DN2 limita cu județul Iași și DN15 C limita cu județul Neamț, zone unde…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) este unul dintre organizatorii unui simpozion care va aduce in atentia publicului unele dintre cele mai moderne tehnici de chirurgie minim invazive folosite in lume. Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din…

- George Lazar, presedintele PNL Neamt, prezent la Iasi, alaturi de premierul Nicolae Ciuca, la manifestarile organizate cu ocazia implinirii a 164 de ani de la Mica Unire, a transmis un mesaj de unitate, un mesaj prin care indeamna la lupta, cu indarjire, pentru binele poporului roman. “???????? Romanii…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca Romania indeplineste criteriile de aderare la Spatiul Schengen inca din 2010 si a cerut autoritatilor sa actioneze Consiliul Uniunii Europene in fata Curtii de Justitie a UE. Fii la curent cu cele…

- Romania avea, in 2022, 1.275.603 locuri publice, fața de 1.174.941 locuri publice in anul 2021.- Iași este orașul cu cele mai multe locuri alocate pentru mașinile electrice - 100.- Pitești conduce topul orașelor, ca locuri publice de parcare dedicate persoanelor cu dizabilitați.Confom datelor adunate…