Iași- Rezultate deosebite pentru elevii din județul Iași Rezultatele deosebite obținute și in acest an de catre elevii noștri la olimpiadele naționale confirma valoarea școlii ieșene, pregatirea copiilor cu abilitați inalte in diverse domenii constituind o prioritate educaționala a oricarui sistem societal care ințelege ca dezvoltarea sa depinde intr-o masura insemnata de modul in care sunt susținute elitele spune șefii ISJ Iași. Aceste rezultate excepționale la numeroase discipline sunt, cu certitudine, efectul unui efort de echipa. Elevi pasionați de cunoaștere, motivați in a-și pune in valoare talentul intr-un sistem competițional național au avut… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

