Iaşi: Peste 160.000 de persoane, aşteptate la AFTERHILLS Peste 160.000 de spectatori sunt asteptati la unul dintre cele mai mari festivaluri din tara, AFTERHILLS, care se va desfasura in perioada 31 mai - 3 iunie, la 6 kilometri de centrul Iasiului, la iesirea spre Drumul European 85.



Potrivit organizatorilor, editia de anul acesta, #dreamers2018, vine cu o serie de noutati si de premiere, precum si cu un line-up alcatuit din 150 de artisti internationali si romani, care vor face ca cele noua scene ale festivalului sa vibreze.



