Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști din Mironeasa, județul Iași, au fost batuți de doua persoane in timp ce interveneau la un scandal sesizat la 112 chiar de unul dintre agresori, transmite Mediafax.Polițiștii au fost chemați marți seara sa aplaneze un conflict la locuința unuia dintre agresori. Conflictul a luat amploare,…

- Doi polițiști din Mironeasa, județul Iași, au fost batuți de doua persoane, in timp de interveneau la un scandal sesizat la 112 chiar de unul dintre agresori. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iași fac cercetari intr-un dosar penal de ultraj, transmite Mediafax.Cei doi agenți…

- Un barbat din Buzias este anchetat de politisti dupa ce noaptea trecuta ar fi intrat peste niste rude si le-ar fi agresat fizic. Evenimentul a avut loc in localitatea Dragoiesti iar conform unor martori, in urma scandalului nu mai putin de trei persoane au ajuns la spital. Pana cand politistii au ajuns…

- Seful Registrului Auto Roman Constanta, Adrian Bizineche, este acuzat ca ar fi agresat doua persoane intr-o parcare din statiunea Mamaia, in urma unui conflict spontan. Politistii fac cercetari in acest caz, mentionand ca ambele parti implicate in scandal au depus plangere, transmite news.ro.Potrivit…

- Senatorul PNL, Costel Soptica a ramas fara permisul de conducere, deoarece a fost prins conducand cu 105km/h in localitate. Parlamentarul a refuzat sa prezinte documentele si nu a semnat procesul verbal intocmit de oamenii legii, informeaza Mediafax . Masina a fost surprinsa, sambata, de aparatul radar…

- Un camion in care erau trei persoane s-a rasturnat, joi seara, pe DN 24, in localitatea vasluiana Solești, dupa ce șoferul a vrut sa evite un animal, transmite MEDIAFAX.Vezi si: Cum joaca Pro Romania și ALDE in turul 2 al alegerilor prezidențiale / SURSE . Potrivit ISU Vaslui, accidentul…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost retinute joi, in urma perchezitiilor desfasurate in cursul diminetii la persoane si firme banuite de contrabanda cu tigari, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Surse apropiate anchetei au declarat AGERPRES…

- Mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora in cazul padurarului de la Ocolul Silvic Strambu Baiuț omorat miercuri seara, cel mai probabil de catre hoții de lemne. Anchetatorii stabilesc daca arma cu care a fost impușcat era a padurarului sau nu, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat,…