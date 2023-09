Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, sub genericul Flight Over Borders, la Iulius Mall a avut un concert special care i-a adus in fața spectatorilor pe DJ Kuky, Jamala și Argatu. Jamala este o cantareața ucraineana de origine tatara și armeana, care și-a inceput cariera cu 22 de ani in urma și a devenit cunoscuta pe plan…

- Filarmonica Brașov deschide cea de-a 146-a stagiune pe 28 și 29 septembrie cu un concert simfonic extraordinar condus de dirijorul Julien Salemkour. Solistul serii va fi pianistul Horia Mihail, care va canta alaturi de orchestra Filarmonicii Brașov și de Corul Mixt de Camera „Concentus” al Centrului…

- Dupa 13 ani, Filarmonica Pitești organizeaza un nou masterclass internațional de dirijat orchestra. In perioada 4 – 10 septembrie, Filarmonica Pitești și Asociația „Suonarte” desfașoara „Romania 1st International Conducting Masterclass & Competition with Maestro Michalis Economou”. Cursul se va finaliza…

- CONCERT CORAL Stagiunea Estivala va continua VINERI, 08 septembrie 2023, ora 19:00, la AMFITEATRUL PALAS – Teatrul de vara Filarmonica MOLDOVA din Iași va invita la un minunat concert coral in interpretarea Corului academic „Gavriil Musicescu”. Dirijor: CONSUELA RADU-ȚAGA Programul va conține lucrari…

- Filarmonica MOLDOVA din Iași va invita la doua concerte extraordinare pe 2 și 15 septembrie!!! CONCERT VOCAL-SIMFONIC IN AER LIBER Sambata, 02 septembrie 2023 – DIGITAL THRONE – IAȘI 2023 Orchestra simfonica și Corul academic „Gavriil Musicescu” vor susține sambata, 02 septembrie 2023 , incepand cu…

- La sfarșitul acestei saptamani, ploieștenii vor avea parte de un nou concert in aer liber, in centrul orașului, organizat de catre Filarmonica ”Paul Constantinescu”. Concret, in data de 20 august a.c., de la ora 20:00, melomanii sunt așteptați pe Esplanada Palatului Culturii la un concert simfonic,…

- Un om de afaceri american a donat unei universitați din Viena fragmente care par sa fi aparținut craniului celebrului Ludwig van Beethoven. Fragmentele vor fi studiate de specialiștii austrieci, anunța BBC.

- Ion Iliescu i-a adus un omagiu pianistului si compozitorului Valentin Gheorghiu, care a murit, in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 95 de ani.Intr-un mesaj publicat pe blogul sau, fostul președinte al Romaniei s-a referit la Valentin Gheorghiu ca fiind „un mare maestru al clapelor și un spirit…