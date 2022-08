Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din data de 29.08.2022, mijloacele de transport aferente liniilor Expres 2 si 16 vor reveni pe traseul bulevardul Sudului – strada Maresal Constantin Prezan. Traseele liniilor 15, 16 si Expres 2 vor fi modificate dupa cum urmeaza: – LINIA EXPRES 2 va avea urmatorul traseu dus-intors: traseul…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va opera urmatoarele modificari de trasee ca urmare a restrictionarii circulatiei rutiere in zona Parcului Central, in perioada 01.08.2022 orele 00:00 - 10.08.2022 orele 04:30. Circulatia tramvaielor pe linia 102 si 102L se suspenda. Tramvaiele…

- Timp de mai multe zile, in zona strazilor Șaguna și Calea Dorobanților se va lucra la turnarea unui nou strat de asfalt. Din acest motiv, circulația mijloacelor de transport in comun care circula in zona menționata va fi afectata și acestea vor circula pe rute deviate. In perioada 22 iulie – 7 august…

- Metrorex a anunțat, joi, intr-un comunicat de presa ca intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele se menține la circa 10 – 14 minute. Creșterea perioadei de așteptare in stații este pusa pe seama intarzierilor la plata catre Alstom, compania care asigura mentenanța ramelor…

- Cercetarea privind utilizarea saunelor uscate a aratat ca acestea pot oferi anumite beneficii pentru sanatate. Iata care sunt aceste beneficii: Circulatia imbunatatita Orice care mareste temperatura corpului va creste ritmul cardiac, care, la randul sau, mareste circulatia dvs. Sedinta intr-o sauna…

- Circulația rutiera și cea a mijloacelor de transport in comun va fi afectata, sambata de lucrarile efectuate de primarie in zona Șaguna – Baba Dochia. Restricțiile vor fi impuse intre orele 7 și 20. Primaria Timișoara anunța faptul ca sambata, 16.07.2022, in intervalul orar 7,00 – 20,00, in zona intersecției…

- N. D. Primaria Ploiești a anunțat ca, incepand de joi de la ora 23.00, s-a inchis circulația rutiera pe Bulevardul Castanilor, pe tronsonul cuprins intre Monumentul Vanatorilor (sensul giratoriu de la Gara de Sud) pana la sediul Conpet, aceasta urmand sa fie reluata luni, 18 iulie, la ora 05.00. Masura…

- Mijloacele de transport public in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, in data de 04.06.2022, intre orele 15:00 – 21:00, in acest interval fiind programat evenimentul sportiv “The Colour Run”.