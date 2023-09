Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei de CS:GO a fost invinsa, vineri, de Suedia in sferturile Campionatului Mondial de Esports, eveniment care s-a desfasurat in zona Palas din Iasi, notaza Agerpres. Romania a inceput bine partida pe Vertigo, harta aleasa chiar de tricolori, castigand pistoalele, dar au pierdut runda…

- Echipa Ucrainei s-a retras de la Campionatul Mondial de Esports de la Iași. Care este motivul, ne spune Constantin Mihai: Decizia a fost luata de conducerea Federației Ucrainei de Esport, dupa ce, in cadrul Adunarii Generale a Federației Mondiale, s-a decis ca la viitoarele competiții, sportivii din…

- Campionatul Mondial de Esports a debutat la Iași in weekend cu faza grupelor la 4 din cele 7 discipline: CS:GO, Dota 2, Tekken 7 și eFootball. Romanii au reușit sa treaca de faza grupelor la 3 Esporturi din cele 4, iar pe 28 au intrat in lupta și reprezentanții noștri la CS:GO Female și PUBG Mobile.

- Mii de persoane au venit, vineri seara, in zona ansamblului rezidential Palas pentru a vedea ceremonia de deschidere a Festivalului Digital Throne, in cadrul caruia incepand de sambata va fi organizata si cea de-a XV-a editie a Campionatului Mondial de Esports. In deschiderea Festivalului Digital Throne…

- Incepe la Iași Digital Throne, festivalul de 10 zile care va fi gazda celei de-a 15a ediții a Campionatului Mondial de Esports, unde peste 700 de jucatori din peste 120 de țari vor concura pentru trofeele competiției, iar Armin Van Buuren, Lost Frenquencies, Tom Odell, Delia, B.U.G. Mafia și mulți alții…

- Celebrul DJ Armin van Buuren va urca pe scena festivitatii de inchidere a finalelor Campionatului Mondial de Esports, alaturi de Tujamo, Tom Odell, B.U.G. Mafia, Lost Frenquencies, Delia si multi alti artisti renumiti. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, line-up-ul festivitatii de inchidere a Digital…

- Iașul va gazdui in acest an doua evenimente de talie internaționala din categoria jocurilor electronice. In perioada 24 august – 3 septembrie, se va desfașura Campionatul Mondial de Esports, iar in luna noiembrie va fi primul summit european al producatorilor din industria jocurilor electronice. Potrivit…