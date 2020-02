Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean chinez, intors recent la Iasi din China, a fost plasat in carantina conform procedurilor specifice calatoriilor recente in zone de risc. Barbatul nu prezinta simptome si se afla sub observatie de 10 zile, la domiciliu. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au confirmat pentru…

- Frica de coronavirus naște atitudini salbatice in Ucraina. ​Zeci de protestatari au atacat, in orasul ucrainean Novi Sanjari, din centrul tarii, sase autobuze care transportau cetateni ucraineni si straini evacuati din China din cauza epidemiei de coronavirus. Persoanele evacuate trebuiau sa fie…

- Datele lunare Eurostat arata ca industria Romaniei a avut in decembrie o cadere de 8,9% (cea mai mare din UE). Industria Germaniei s-a restrans cu 7,2%, cea a Slovaciei cu 7,1%, cea a Ungariei cu 3,7%, cea a Cehiei cu 3,4%, Polonia fiind singura tara aflata pe orbita Germaniei care a inregistrat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri, la solicitarea MEDIAFAX, ca in prezent sunt in derulare proceduri pentru repatrierea a patru cetateni romani din provincia chineza Hubei, in contextul epidemiei coronavirusului."Cu referire la solicitarea dumneavoastra, MAE precizeaza…

- Companiile aeriene au continuat joi sa-si suspende zborurile catre China din cauza riscului de raspandire a noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de victime, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Un astfel de anunt a fost facut joi de Air France, ai carei reprezentanti…

- Epidemia de coronavirus se extinde si in Statele Unite, unde autoritatile sanitare din Chicago au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om, pe teritoriul american. Un barbat care a calatorit recent in Wuhan s-a imbolnavit dupa intoarcerea din China si a infectat-o si pe sotia lui. Conform…

- Politisti din cadrul Secției 5 Rurala Pielești au fost sesizați ca, pe 25 ianuarie, Iliescu Sandu Marin, de 31 de ani, din Robanesti, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60-1,65 m, constituție atletica, par negru, tuns scurt, fața ovala, ochi caprui.In…

- La capatul unul meci disputat pe durata a cinci reprize, Maxim l-a invins la puncte, prin decizie unamina, pe incomodul luptator moldovean Petru Morari si a cucerit centura europeana WKU. Mai experimentat si valoros, Maxim (31 de ani) a contracarat elanul tineresc al lui Morari (21 de ani).…