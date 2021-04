Iași: Autoritățile sunt surde la solicitările cetățenilor-studiu Un vechi proverb romanesc spune ca “Degeaba dai legi, daca nu tii seama de ele”. Este si cazul mai multor primarii din judetele Iasi si Vaslui care incalca legea privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

