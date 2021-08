Iaşi: 1.280 de absolvenţi de liceu sunt aşteptaţi la a doua sesiune de Bacalaureat Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi au informat ca la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din cursul anului 2021 sunt asteptati sa participe 1.280 de absolventi de liceu. ‘Pentru sustinerea probelor scrise, in judetul Iasi, s-au inscris 1.280 de candidati, dintre care 876 sunt din promotia curenta, iar 404 candidati sunt din promotiile anterioare. Probele scrise se vor sustine in patru de centre de examen din municipiul Iasi. Pentru sapte absolventi provenind din trei scoli ale judetului Iasi, Comisia Judeteana de Bacalaureat a propus adaptarea procedurilor de sustinere… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu intra din nou in febra examenelor. Aproape 39.000 de candidati s au inscris in vederea sustinerii probelor din a doua sesiune august septembrie a examenului national de bacalaureat 2021, incepand de luni, 16 august.Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din…

- In data de 16 august 2021 are loc proba scrisa la Limba si literatura romana proba E.a . Pe 17 august 2021 este programata proba obligatorie a profilului proba E.c proba scrisa. In data de 18 august 2021 are loc Proba la alegere a profilului si specializarii proba E.d proba scrisa. Pe data de 9 august…

- Peste 2.200 de absolventi de liceu au venit de la primele ore ale diminetii la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr. T. Popa’ din Iasi pentru a sustine examenul de admitere. Cei 2.266 de absolventi de liceu candideaza pe cele 791 locuri bugetate scoase la concurs pentru anul universitar 2021-2022.…

- Peste 133.000 de absolventi de liceu sunt asteptati la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, care incepe luni cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Marti, 29 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a…

- Examenul național de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii. Ultima proba scrisa,…

- Un numar de 5.308 de absolventi de liceu din judetul Iasi s-au inscris in vederea sustinerii probelor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat, au informat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit sursei citate, din cei 5.308 candidati, 4.780 sunt din seria curenta si 528 din…

- La probele scrise ale examenului de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 s-au inscris 5.212 candidați, din care 4.663 din seria curenta si 549 din serii anterioare care vor susține probele in 21 de centre de examen, conform repartizarilor din Anexa de mai jos. Probele scrise din cadrul Examenului…

- La probele scrise ale examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021, conform datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, s-au inscris 5.212 candidați, care vor susține probele in 21 de centre de examen. Probele scrise din cadrul examenului național ...