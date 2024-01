De la inceputul lunii decembrie și pana in prezent, 11 copii in stare grava au avut nevoie de ingrijiri medicale la Spitalul pentru Copii din Iași, dupa ce parinții i-au spalat sau tratat cu substanțe de uz veterinar. Apelul medicilor ”Din luna decembrie și pana in prezent, la Spitalul pentru Copii au fost internați 11 copii cu i ntoxicație cu substanța organofosforata. Facem apel catre toți parinții: Diozinon, aceasta substanța organofosforata, este extrem de nociva, toxica, putand determina decesul copiilor și al parinților. Ca urmare insistam sa nu se mai utilizeze substanțe de tip farmaceutic…