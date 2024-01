Stiri pe aceeasi tema

- Frig afara, frig și in case. Cu asta vor avea de „luptat” locuitorii a circa 1.000 de blocuri din Capitala, care au apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare. Totul, ca urmare a unei avarii produse, din cate anunța marți Termoenergetica, la Magistrala Grivița pe Șoseaua Grozavești.…

- Circa 1.000 de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii la magistrala Grivița, in zona Șoselei Grozavești, anunța compania Termoenergetica. Cel mai afectat este Sectorul 1, dar probleme sunt și in Sectoarele 2,5 și 6. Termenul de remedierie este 10 ianuarie 2024,…

- Bucureștenii care locuiesc in blocuri racordare la rețeaua publica de termoficare au primit facturile pe luna noiembrie a anului trecut, iar sumele sunt foarte mari, mai ales in condițiile in care nici macar nu au beneficiat de apa calda și caldura in parametrii optimi, potrivit Realitatea Plus.In mai…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) s-a adresat instanței pentru a obliga autoritațile locale din București sa depuna toate eforturile pentru ca bucureștenii sa aiba apa calda și caldura. In aceste zile locuitorii d

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta, luni, ca furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura, pentru un numar de aproximativ 220 de blocuri din zona Bulevardului Mihai Bravu, va fi sistata pana in data de 17 noiembrie 2023, ora 23.00, pentru integrarea portiunilor…

- Dupa ce ca vremea s-a racit, in ultima perioada, și deja in multe apartamente din Capitala temperaturile par mai degraba ca afara, locuitorii a peste 200 de blocuri din București primesc o veste pe care n-ar fi vrut sa o auda. Vor ramane, timp de mai multe zile, adica pana vineri seara, fara apa calda…

- Furnizarea apei calde si a caldurii pentru circa 220 de blocuri din zona bulevardului Mihai Bravu va fi sistata pana vineri, la ora 23:00, pentru integrarea portiunilor de conducta inlocuita in santierele deschise pentru doua obiective din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, pe Magistrala…

- Peste 800 de blocuri din Capitala nu au in acest moment apa calda și bucureștenii nu știu daca va fi caldura, deși mai este doar o luna pana la venirea iernii. Cele mai afectate sectoarele 1, 3 și 6, in urma anunțului companiei Termoenergetica. Bucureștenii nu vor avea apa calda și caldura in primele…