- Primele acțiuni de deszapezire desfașurate de Consiliul județean Cluj in acest sezon au avut loc weekendul trecut in zona montana. Citește și: FOTO. A nins ca in povești la Marișel. Prima zapada este așteptata și in zona Turzii „In cursul zilei de duminica, 12 noiembrie, in contextul ❄️caderilor de…

- Seara trecuta a cazut prima zapada la Marișel, județul Cluj, iar de atunci nu s-a mai oprit. Pana acum s-a așternut deja un strat considerabil, iar perisajele sunt de vis. Ieri, meteorologii au anunțat cod galben de ninsori și intensificari ale vantului in zona montana a județului Cluj, valabil pana…

- Cod portocaliu in județul Cluj. Vant cu viteze de peste 120 km/hMeteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru zona de munte a județului Cluj. Potrivit ANM, este vizata zona de munte a județului, la altitudini de peste 1.800 de metri. Aici, se vor semnala intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 25 octombrie, o avertizare nowcasting pentru vant puternic. Codul Galben este valabil pana la ora 15,30 pentru localitațile din zona de munte a județului Cluj. Sunt vizate: Poieni, Gilau, Iara, Savadisla, Moldovenești, Capușu Mare, Calațele,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de Cod Galben, valabil și pentru o parte a județului Cluj, in care atrage atenția asupra unor fenomene de intensificari ale vantului. Avertismentul a debutat in aceasta dimineața la ora 10.00 și va dura pana maine dimineața, la ora 11.00.…

- In aceasta seara, a avut loc un accident la Baișoara. Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa de aproximativ 4 metri. Potrivit ISU Cluj, accidentul a avut loc intre Baișoara și Muntele Baișorii, județul Cluj. Pompierii au trimit echipaje medicale de intervenție, iar din primele informații reiese ca…

- A fost descoperita muniție neexplodata in satul Sacel din comuna Baișoara. Deocamdata, nu sunt date exacte despre ce ar putea fi, autoritațile urmand sa se deplaseze la fața locului. „Colegii la fața locului. Vom vedea despre ce muniție este vorba.” au transmis reprezentanții ISU Cluj. Vom reveni cu…

- ISU Cluj anunța ca mai multe porțiuni de drum sunt blocate in zona de munte a județului Cluj dupa furtuna din ultima ora. Echipajele de la Detașamentul Huedin au fost solicitate sa degajeze mai mulți arbori cazuți pe carosabil in zonele Rachițele, Doda Pilii, Beliș-Poiana Horii, respectiv Marișel-Crucea…