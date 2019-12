Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| A venit Iarna in Țara Moților: Peisaj de vis in stațiunea Arieșeni la incepul lunii sarbatorilor de iarna A venit Iarna in Țara Moților: Peisaj de vis in stațiunea Arieșeni la incepul lunii sarbatorilor de iarna Magie alba, la Arieșeni! Zapada, poveste, oameni calzi și primitori,…

- Ziarul Unirea VIDEO| A venit iarna in Romania. Locul unde stratul de zapada a atins 22 de centimetri A venit iarna in Romania. Locul unde stratul de zapada a atins 22 de centimetri Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea…

- Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, potrivit hartii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), informeaza Agerpres.Meteorologii de…

- Iarna s-a instalat in Munții Bucegi, in zona stratul de zapada ajungand deja la mai mulți centimetri, iar vantul bate foarte puternic. Salvamontiștii din Bușteni atrag atenția turiștilor sa nu se aventureze pe munte, potrivit Mediafax.Șeful Salvamot Bușteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, ca…

- Ninge abundent in zona de munte de cateva ore, iar stratul de zapada depus masoare deja cativa centimetri. La Balea Lac si Busteni, stratul de zapada a ajuns la 10 centimetri, iar drumarii au pus deja in functiune utilajele de deszapezire. Si in zone izolate din Neamt, Arges si Bistrita-Nasaud a cazut…

- Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in mai multe judete din țara, unde a plouat pe arii extinse, iar la munte s-a depus peste noapte un strat serios de zapada. Pe Masivul Ceahlau a nins ca in povești, informeaza Realitatea de Neamt. Stratul de zapada a atins aproximativ 10 centimetri. Citește…

- Locuitorii unui orașel din Rusia s-au trezit, marți dimineața, cu strazile și cu mașinile acoperite de zapada, scrie a1.ro. Citeste si Imagini cu prima ninsoare a toamnei, in Romania. Unde au cazut primii fulgi VIDEO Deși orașelul este situat in Munții Urali, iar mulți ar crede ca este…

- Iarna a venit deja in unele regiuni din Europa. In Italia a a nins, iar meteorologii anunța ca un val de aer rece va ajunge in Europa, mai ales in regiunea de Vest. Ninsoarea va fi insoțita de furtuni, ploi, dar și temperaturi foarte scazute.