- Andreea Moldovan, secretar de stat din ministerul Sanatații, a anunțat astazi la Europa FM ca se schimba din nou strategia de testare pentru depistarea cazurilor de COVID-19. Se vor folosi cu prioritate teste antigen. Orice persoana care are simptome va putea cere sa fie testata. Ministerul vrea sa…

- Ultimele date existente la inceput de an 2021, la nivelul ISU Neamț, arata ca in județ sunt 7 unitați de invațamant cu 9 cladiri care nu au autorizație de protecție la incendii. Este vorba de cladiri la care s-au facut modernizari, reabilitari și pentru care proprietarii, respectiv primariile, trebuie…

- In cazul in care cursurile vor fi reluate in format fizic, incepand din 8 februarie, elevii cu simptome care vin la școala vor fi testați utilizand teste rapide antigen, a explicat joi secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, in cadrul unei conferinț de presa. De asemenea, și profesorii…

- Elevii și profesorii cu simptome sau care sunt contacți direcți vor fi testați cu teste rapide antigen în școli, a spus Moldovan la ProTv. Acest lucru se va întâmpla din 8 februarie, când ar trebui sa se deschida școlile fizic în România.…

- Testele rapide pentru COVID-19 vor fi recunoscute oficial pentru diagnosticarea cu coronavirus, a declarat Adriana Pistol, director INSP, pentru Libertatea. Acestea urmeaza sa fie incluse in bilanțul autoritaților privind numarul cazurilor de coronavirus din Romania.Institutul Național de Sanatate Publica…

- Profesorul Alexandru Rafila, specialist in Microbiologie, susține ca raportarea zilnica a evoluției pandemiei COVID-19 din Romania este una deformata. Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost…

- Anunțul a fost facut de Agenția Naționala a Medicamentului și dispozitivelor medicale. Instituția subliniaza ca este vorba despre teste pentru uz profesional, iar atata timp cat nu sunt utilizate de catre profesioniști, așa cum producatorul menționeaza in instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot…

- Testele rapide antigen pentru diagnosticul COVID-19 nu pot fi vandute in farmaciile din Romania, deoarece sunt teste pentru uz profesional, iar „atat timp cat testele rapide nu sunt utilizate de catre profesioniști, așa cum menționeaza producatorul in instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot fi…