- Turul 3 preliminar din Liga Campionilor continua, miercuri, cu trei meciuri dintre cele mai atractive, fosta campioana a Europei Olympique Marseille numarandu-se printre participante. De asemenea, in aceasta saptamana intra in competiție și Rangers, echipa internaționalului roman Ianis Hagi. Pe Betano,…

- Glasgow Rangers - Servette Geneva, meci contand pentru prima mansa a turului al treilea din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 9 august, de la ora 21:45, pe Ibrox Park, si va fi transmis in direct de site-ul superbet.ro (live stream).

- Rangers a pierdut surprinzator, in prima etapa a noii ediții de campionat din Scoția, in deplasare, contra celor de la Kilmarnock, cu scorul de 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bradley Lyons, capitanul lui Kilmarnock, in minutul 65. Kilmarnock, formație care a incheiat pe locul al 10 (din…

- Publicația Ibrox Noise scrie ca „Hagi are și el nevoie de o noua provocare. A fost o mare eroare ca Rangers sa ii ofere prelungirea contractului pe 2 ani in decembrie, cand era la mile distanța de a fi refacut complet”. Aproape zilnic apar in Scoția știri despre viitorul lui Ianis Hagi. Multe surse…

- Farul iși afla astazi, de la ora 13:00, adversarele pe care le poate intalni in turul II preliminar din Champions League și Conference League. Campioana Romaniei o va infrunta pe Sheriff Tiraspol la startul preliminariilor Ligii Campionilor, iar astazi va afla și ce adversare poate intalni daca trece…

- Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, spune ca sunt „șanse 80%” ca Andrei Burca (30 de ani) sa plece in aceasta vara. CFR Cluj a ratat titlul in Liga 1, iar visul banilor din Champions League s-a evaporat. Finanțatorul Ioan Varga trebuie sa gaseasca alte surse de venit, Andrei Burca, cel mai…

- Tehnicianul formației Inter Milano, Simone Inzaghi, regreta ca elevii sai nu au reușit sa marcheze golul care sa le aduca prelungirile in finala Ligii Campionilor, pierduta cu 1-0 in fața celor de la Manchester City. „I-am complimentat pe jucatori, au fost extraordinari. Am pierdut un trofeu pe care…

- Manchester City a caștigat in premiera Liga Campionilor, dupa 1-0 cu Inter. La final, managerul Pep Guardiola (52 de ani) a avut o reacție amuzanta. Antrenorul catalan, aflat la al treilea succes in UEFA Champions League, in patru finale, a vorbit despre desfașurarea meciului, și-a felicitat elevii…